Российские фигуристки захватили лидерство на юниорском чемпионате мира
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате мира среди юниоров в Софии, сообщает ТАСС.
Второй результат у еще одной представительницы России — Алены Косторной. Обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.
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Третий результат показала японка Мако Ямасита.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. София, Болгария
Женщины. Короткая программа
1. Александра Трусова (Россия) — 72,03.
2. Алёна Косторная (Россия) — 71,63.
3. Мако Ямасита (Япония) — 66,79…
6. Станислава Константинова (Россия) — 62,63.