Российские фигуристки захватили лидерство на юниорском чемпионате мира

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу в женском одиночном катании на чемпионате мира среди юниоров в Софии, сообщает ТАСС.

Второй результат у еще одной представительницы России — Алены Косторной. Обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.

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Третий результат показала японка Мако Ямасита.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. София, Болгария

Женщины. Короткая программа

1. Александра Трусова (Россия) — 72,03.

2. Алёна Косторная (Россия) — 71,63.

3. Мако Ямасита (Япония) — 66,79…

6. Станислава Константинова (Россия) — 62,63.