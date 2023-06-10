Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Спорт

Взять Лигу чемпионов впервые в истории: «Манчестер Сити» бьется с «Интером». LIVE

Лига чемпионов. Финал. «Манчестер Сити» — «Интер». ОНЛАЙН

close
100%
Global Look Press
«Манчестер Сити» играет с «Интером» в финале самого престижного европейского турнира — Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола может привести англичан к первой победе в этом турнире в истории клуба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Финал
Матч не начался
10 июня 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Ататюрк Олимпьят», Стамбул, Турция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня нас ждет исторический матч, в котором Пеп Гвардиола может впервые взять Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», а «Интер» приложит все усилия, чтобы сотворить сенсацию и обыграть фаворита.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 472-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 472-й день
Zewa, Libero и Libresse уходят из России. Владеющая ими компания работала в РФ с 1994 года
Компания Essity объявила о продаже активов российскому покупателю
«Давно этого не делал»: Шольц хочет поговорить с президентом РФ. В графике Путина этого разговора нет
Канцлер Германии Шольц заявил, что хочет поговорить с Путиным по телефону впервые за полгода
В Госдепе прокомментировали арест американца в Москве
Посол РФ отреагировал на решение Канады передать Украине российский Ан-124
Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки на Херсонском направлении
Зеленский подтвердил, что Украина ведет контрнаступление
Новости и материалы
На Украине приостановили движение ряда поездов из-за последствий разрушения ГЭС
Власти Ленобласти сообщили о пострадавших в результате обрушения трибуны цирка детях
Саудовские клубы хотят купить Погба
Адвокат объяснила, когда на алименты от россиян могут претендовать их жены
Канчельскис: в финале ЛЧ буду болеть за «Интер», в Манчестере знаю только одну команду — «МЮ»
Зеленский назвал число эвакуированных из-за ЧП на Каховской ГЭС
В НАТО признались, что не могут договориться по членству Украины в блоке
Франция предупредила Иран о последствиях поддержки России
В «Росэнергоатоме» назвали количество попыток проникновения БПЛА на ЗАЭС
В Ленинградской области девушке оторвало руку в результате ДТП
Мэр Новой Каховки заявил о «колоссальном ущербе» после разрушения ГЭС
Выросло число жертв суррогатного алкоголя в Нижегородской области
Стало известно, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги
Село в Белгородской области попало под обстрел дважды за день
Очевидицы падения трибуны в цирке в Ленобласти: «Дети плакали взахлеб»
В Минпромторге оценили последствия ухода владельца бренда Zewa из России
Названа причина отравления детей в школьных лагерях на Урале
«Факел» сохранил прописку в РПЛ
Все новости
«Начала сходить вода». Что происходит в Херсонской области после крушения Каховской ГЭС
Врио главы Херсонской области Сальдо: Днепр после разрушения плотины Каховской ГЭС вернется в русло к 16 июня
Американский продюсер и бывший десантник задержан за организацию наркобизнеса в Москве
Гражданин США арестован в Москве по обвинению в распространении наркотиков
За 10 дней июня на контрактную службу поступило втрое больше россиян, чем за весь апрель
В Минобороны сообщили, что свыше 13,5 тыс. человек поступили на контрактную службу в июне
​​«Сантехники Белого дома»: Харрельсон и Теру переизбирают Никсона, а выходит Уотергейт
Рецензия на мини-сериал «Сантехники Белого дома» с Вуди Харрельсоном и Джастином Теру
Взрыв на военном заводе в Анкаре: есть погибшие и тяжело раненые
Минобороны Турции сообщило о взрыве на заводе по производству ракет и боезарядов в Анкаре
Шалаши с резинками для волос и дикие манго: как четверо детей выживали 40 дней после авиакатастрофы в джунглях
В Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших 1 мая после крушения самолета в джунглях
Голос подростков нулевых, символ «Спартака»: МакSим — 40 лет
Тест: сможете ли вы без ошибок написать названия десертов
Ответьте на шесть вопросов о популярных в России угощениях
«Ушла к олигарху от талантливого музыканта»: с кем строила отношения МакSим
Развод, двое детей, проблемы со здоровьем: как сложилась личная жизнь певицы МакSим
«Главные события еще впереди». Как проходит наступательная операция ВСУ
Военный эксперт Ходаренок считает, что рано делать выводы о контрнаступлении ВСУ
Могут посадить на 20 лет: раскрыты подробности уголовного дела против Трампа
Экс-президенту США Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам по делу о секретных документах
Сырье для смертельного «сидра». Арестованы подозреваемые в краже метанола со склада МВД
Суд в Самаре арестовал троих фигурантов дела о краже спирта для «Мистера сидра» у МВД
Интервью с блогером Сатиром — о «КликКлак шоу», работе с Моргенштерном и пародии на Дудя*
Блогер Сатир рассказал об организации съемок клипов Моргенштерна и Егора Крида
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях