«Манчестер Сити» играет с «Интером» в финале самого престижного европейского турнира — Лиги чемпионов. Хосеп Гвардиола может привести англичан к первой победе в этом турнире в истории клуба. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Финал
Матч не начался
10 июня 22:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Интер М
Милан, Италия
Стадион «Ататюрк Олимпьят», Стамбул, Турция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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21:30
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня нас ждет исторический матч, в котором Пеп Гвардиола может впервые взять Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», а «Интер» приложит все усилия, чтобы сотворить сенсацию и обыграть фаворита.
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