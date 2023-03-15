Реал Мадрид (Испания)

Пас низом с угла поля на Салаха, который подставил ногу — Куртуа успел сложиться и отбить ногой. А повторный корнер после серии единоборств закончился офсайдом.
После углового несколько единоборств в штрафной хозяев заканчиваются неточным ударом Конате по воротам.
Старательная позиционная атака «Ливерпуля» закончилась тем, что Рюдигер технично поставил корпус и проводил мяч за лицевую линию.
Равная в целом игра в эти минуты, но по совокупности событий начала встречи перевес у «Мадрида».
В атаке «Реала» Бензема отдал в штрафной налево несшемуся на скорости Винисиусу. Алиссон потащил, но бразилец изначально был в офсайде.
Очередная атака «сливочных» привела к угловому, а тот к позиционной атаке. Закончилась она пушечным ударом Модрича с 18-ти метров — над перекладиной просвистел мяч!
Серия атак от «Ливерпуля» с подачами в штрафную из глубины — защита «Мадрида» действует уверенно.
АЛИССОН! Вытащил выстрел Винисиуса в прыжке с лета в упор после очередной позиционной атаки «Реала» и подачи в штрафную.
За этот вынос зацепился Винисиус, смог адресовать на ход Бензема. Карим принял себе на ход, догнал мяч в штрафной, убрал под себя, но попал себе в пятку и упустил момент.
Эдер Милитао сидит на газоне, держится за лоб и показывает, что ему попали по лицу локтем. Но «Ливерпуль» подает угловой. Ван Дейк сделал скидку на Конате, но в итоге мяч красиво вынес Вальверде.
Еще один корнер «сливочных». Выигрывают англичане борьбу в своейц штрафной, но с подбора сначала пытался бить Вальверде, а в итоге очень мощно выстрелил Кроос — в руки Алиссону.
Опаснейшая атака «Реала». Винисиус получил от Бензема пас на входе в штрафную, отдал забежавшему Кроосу, который поднял голову и покатил в центр под удар. Бензема чуть пробежал и пропустил, не став цепляться, но Вальверде не успевал, и защитник вынес на угловой.
Трент в подкате выбил мяч у Винисиуса на фланге, но с фолом. Кросс сделал резанную подачу за линию штрафной одинокому Карвахалю, у которого не очень получился удар с лета.
В быстрой атаке «Ливерпуля» Салах сыграл вперед на Нуньеса, который успел пробить до того, как ему помешает Милитао — Куртуа правильно занял позицию и потащил ногами.
Первый в матче угловой заработал «Реал». Модрич выполнил подачу. Бензема пробил с подбора из штрафной, но в ногу Гакпо.
Первая встреча завершилась сенсационно: «Ливерпуль» дома быстро забил два гола, но в итоге был разгромлен со счетом 2:5! Теперь шансы англичан на общий успех призрачны. Но Клопп не сдается и выставляет гиператакующий состав.
А вот стартовый состав английского «Ливерпуля» от Юргена Клоппа:
Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабиньо — Салах, Гакпо, Диогу Жота — Нуньес.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:
Куртуа — Карвахаль, Эдер Милитао, Рюдигер, Начо — Камавинга, Модрич, Кроос — Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.