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Спорт

Англичанам нужно чудо: «Реал» принимает «Ливерпуль» в ответном матче ЛЧ. LIVE

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

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Phil Noble/Reuters
Мадридский «Реал» после победы со счетом 5:2 на «Энфилде» принимает английский «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов.
15 марта 23:00
Реал Мадрид (Испания)
0:0
Ливерпуль (Англия)
Стадион «»,
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'42

Поддавливает «Ливерпуль», но больше прессингом. А мяч контролирует «Реал».

'40

Несколько фолов подряд от футболистов «Ливерпуля» в центре поля

'37

Пас низом с угла поля на Салаха, который подставил ногу — Куртуа успел сложиться и отбить ногой. А повторный корнер после серии единоборств закончился офсайдом.

'36

А теперь могучий дальний выстрел от Гакпо — Куртуа в падении отбивает!

'35

Винисиус классно убрал под себя в чужой штрафной, но пробил в руки Алиссону.

'34

После углового несколько единоборств в штрафной хозяев заканчиваются неточным ударом Конате по воротам.

'33

Куртуа вытаскивает удар Дарвина Нуньеса из штрафной в касание!

'31

Фабиньо подал из глубины в штрафную на Нуньеса, тот кивнул головой в створ, но в руки Куртуа.

'30

Старательная позиционная атака «Ливерпуля» закончилась тем, что Рюдигер технично поставил корпус и проводил мяч за лицевую линию.

'27

Равная в целом игра в эти минуты, но по совокупности событий начала встречи перевес у «Мадрида».

'25

В атаке «Реала» Бензема отдал в штрафной налево несшемуся на скорости Винисиусу. Алиссон потащил, но бразилец изначально был в офсайде.

'22

Очередная атака «сливочных» привела к угловому, а тот к позиционной атаке. Закончилась она пушечным ударом Модрича с 18-ти метров — над перекладиной просвистел мяч!

'20

КАМАВИНГА! Мощнейше зарядил из-за штрафной и попал в перекладину!

'19

Серия атак от «Ливерпуля» с подачами в штрафную из глубины — защита «Мадрида» действует уверенно.

'17

5(2) — 1(1) по ударам. Перевес хозяев достаточно очевиден.

'15

АЛИССОН! Вытащил выстрел Винисиуса в прыжке с лета в упор после очередной позиционной атаки «Реала» и подачи в штрафную.

'14

За этот вынос зацепился Винисиус, смог адресовать на ход Бензема. Карим принял себе на ход, догнал мяч в штрафной, убрал под себя, но попал себе в пятку и упустил момент.

'13

Эдер Милитао сидит на газоне, держится за лоб и показывает, что ему попали по лицу локтем. Но «Ливерпуль» подает угловой. Ван Дейк сделал скидку на Конате, но в итоге мяч красиво вынес Вальверде.

'11

Еще один корнер «сливочных». Выигрывают англичане борьбу в своейц штрафной, но с подбора сначала пытался бить Вальверде, а в итоге очень мощно выстрелил Кроос — в руки Алиссону.

'10

Угловой ни к чему не привел, но мадридцы продолжают давить, сейчас тотально контролируя мяч.

'9

Опаснейшая атака «Реала». Винисиус получил от Бензема пас на входе в штрафную, отдал забежавшему Кроосу, который поднял голову и покатил в центр под удар. Бензема чуть пробежал и пропустил, не став цепляться, но Вальверде не успевал, и защитник вынес на угловой.

'8

Трент в подкате выбил мяч у Винисиуса на фланге, но с фолом. Кросс сделал резанную подачу за линию штрафной одинокому Карвахалю, у которого не очень получился удар с лета.

'7

В быстрой атаке «Ливерпуля» Салах сыграл вперед на Нуньеса, который успел пробить до того, как ему помешает Милитао — Куртуа правильно занял позицию и потащил ногами.

'6

Первый в матче угловой заработал «Реал». Модрич выполнил подачу. Бензема пробил с подбора из штрафной, но в ногу Гакпо.

'5

Хозяева забрали мяч под контроль и пытаются создать момент в позиционной атаке.

'3

Ох, Бензема вдруг убежал один на один. Алиссон спас, а потом раздался сигнал об офсайде.

'2

«Ливерпуль» агрессивно прессингует с первых минут. Ожидаемо.

'1

Поеееехали! Матч начался.

22:55

Встречу будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

22:50

Первая встреча завершилась сенсационно: «Ливерпуль» дома быстро забил два гола, но в итоге был разгромлен со счетом 2:5! Теперь шансы англичан на общий успех призрачны. Но Клопп не сдается и выставляет гиператакующий состав.

22:45

А вот стартовый состав английского «Ливерпуля» от Юргена Клоппа:

Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Милнер, Фабиньо — Салах, Гакпо, Диогу Жота — Нуньес.

22:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти:

Куртуа — Карвахаль, Эдер Милитао, Рюдигер, Начо — Камавинга, Модрич, Кроос — Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема.

22:35

Матч начнется в 23.00 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Реал» в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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