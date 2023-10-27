Дацика отправили отдыхать, Емельяненко подарили победу: как прошел уик-энд «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Вот и первый и последний нокаут на сегодня! Романкевич встречным джебом попадает в подбородок Дацику и поваливает «Рыжего Тарзана» на настил! Вот это ничего себе!
Первый раунд завершен! Дацик грамотно начал бой, чуть позволил белорусу втянуться в свой ритм, после чего включился и по-боксерски пару раз потревожил голову оппонента. Неплохое начало!
А мы переходим к главному бою вечера! Вячеслав Дацик и Петр Романкевич врываются в октагон волейбольной арены «Динамо»!
Судьи объявляют ничью! Будет трилогия у Галимова и Чурчаева, не удалось выявить сильнейшего соперникам сегодня.
И звучит сирена! Да, как и получилось, перевернул Чурчаев ход боя в третьем раунде, сумев полностью забрать инициативу и перебить оппонента! Ждем решения судей.
Второй раунд завершен! Галимов зажал соперника и держал того чуть больше минуты, попытался выдать серию ударов, но ни одного толкового попадания не выдал. Спорт, как правило, не прощает подобного расточительства.
Первый раунд закончен! Было интересно, было динамично, но практически без опасных ударов! Что-то у Чурчаева с левым голеностопом, чувствуется дискомфорт у атлета.
И победителем становится Вячеслав Василевский! Все по делу на этот раз, не согласиться с этим решением сложно.
Битва окончена! Просто космический уровень кулачного поединка выдали спортсмены, Федоров был ближе к досрочному поражению, но благодаря характеру и силе воли смог продержаться до конца третьего раунда! Посмотрим, что решат судьи!
Вот, это то, что нужно! Пошли в размен оппоненты, Василевский в середине второго раунда смог ударом повалить на канвас Федорова точным ударом, однако Максим смог подняться и ближе к концу раунда нанес точный удар под глаз!
Первый раунд окончен! Ожидалась, честно говоря, более ожесточенная рубка, но в итоге все получилось более-менее поровну. Джебом посек глаз Федорову соперник, однако быстро Максим пришел в себя и продолжил драться так, как будто бы и не было ничего.
Вау, а вот и неожиданное решение арбитров! Раздельным решением судей Емельяненко побеждает Рябого, просто шок в зале — мало кто понимает, чем обосновывались рефери при выборе сильнейшего!
Все, звучит сирена! Не удалось выявить победителя в октагоне соперникам, рубка в третьем раунде получилась просто невероятной — жесткую сечку Юрий поставил Ивану, должен все-таки Рябой забирать этот бой.
Второй раунд окончен! И снова не получается у Юрия финишировать оппонента, несмотря на несколько мощнейших ударов! Чудо-стойкость демонстрирует Иван, чем заслуживает одобрение столичной публики, собравшейся на арене!
Завершена первая треть боя! Полностью Рябой переиграл своего оппонента, был даже близок к тому, чтобы нокаутировать своего оппонента Юрий, но в концовке пропустил тычок от Ивана и не смог досрочно завершить поединок. Пока совсем плох Емельяненко, нужно срочно что-то придумать ему за минуту перерыва.
Шоу начинается! Первыми в октагон выйдут Иван Емельяненко и Юрий Рябой! Бой пройдет по правилам бокса — спортсмены будут биться три раунда по три минуты.