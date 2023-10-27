Дацика отправили отдыхать, Емельяненко подарили победу: как прошел уик-энд «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

23:42

Первый раунд окончен! Ожидалась, честно говоря, более ожесточенная рубка, но в итоге все получилось более-менее поровну. Джебом посек глаз Федорову соперник, однако быстро Максим пришел в себя и продолжил драться так, как будто бы и не было ничего.