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Спорт

Дацика отправили отдыхать, Емельяненко подарили победу: как прошел уик-энд «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Романкевич нокаутировал Дацика в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик

РИА «Новости»
В рамках турнира телеканала РЕН ТВ «Бойцовский клуб» 42-летний Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» досрочно уступил Петру Романкевичу из Белоруссии. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
00:55

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

00:45

Романкевич удерживает чемпионский пояс «Бойцовского клуба РЕН ТВ», поздравляем!

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00:42

Вот и первый и последний нокаут на сегодня! Романкевич встречным джебом попадает в подбородок Дацику и поваливает «Рыжего Тарзана» на настил! Вот это ничего себе!

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00:40

Первый раунд завершен! Дацик грамотно начал бой, чуть позволил белорусу втянуться в свой ритм, после чего включился и по-боксерски пару раз потревожил голову оппонента. Неплохое начало!

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00:36

Поехали! Главная драка вечера началась!

00:31

Бойцы уже смотрят друг другу в глаза! Совсем скоро все начнется!

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00:25

А мы переходим к главному бою вечера! Вячеслав Дацик и Петр Романкевич врываются в октагон волейбольной арены «Динамо»!

00:20

Судьи объявляют ничью! Будет трилогия у Галимова и Чурчаева, не удалось выявить сильнейшего соперникам сегодня.

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00:17

И звучит сирена! Да, как и получилось, перевернул Чурчаев ход боя в третьем раунде, сумев полностью забрать инициативу и перебить оппонента! Ждем решения судей.

00:12

Второй раунд завершен! Галимов зажал соперника и держал того чуть больше минуты, попытался выдать серию ударов, но ни одного толкового попадания не выдал. Спорт, как правило, не прощает подобного расточительства.

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00:07

Первый раунд закончен! Было интересно, было динамично, но практически без опасных ударов! Что-то у Чурчаева с левым голеностопом, чувствуется дискомфорт у атлета.

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00:03

Вот с такой статистикой бойцы начинают поединок! Погнали!

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00:00

Приступаем к со-главному бою вечера! В октагон врываются Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов!!!

23:53

И победителем становится Вячеслав Василевский! Все по делу на этот раз, не согласиться с этим решением сложно.

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23:50

Битва окончена! Просто космический уровень кулачного поединка выдали спортсмены, Федоров был ближе к досрочному поражению, но благодаря характеру и силе воли смог продержаться до конца третьего раунда! Посмотрим, что решат судьи!

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23:46

Вот, это то, что нужно! Пошли в размен оппоненты, Василевский в середине второго раунда смог ударом повалить на канвас Федорова точным ударом, однако Максим смог подняться и ближе к концу раунда нанес точный удар под глаз!

23:42

Первый раунд окончен! Ожидалась, честно говоря, более ожесточенная рубка, но в итоге все получилось более-менее поровну. Джебом посек глаз Федорову соперник, однако быстро Максим пришел в себя и продолжил драться так, как будто бы и не было ничего.

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23:38

Регламент боя аналогичен предыдущему — три раунда по три минуты! Начинаем!

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23:35

Ну, а мы продолжаем! Следом в клетку выходят Вячеслав Василевский и Максим Федоров!

23:30

Вау, а вот и неожиданное решение арбитров! Раздельным решением судей Емельяненко побеждает Рябого, просто шок в зале — мало кто понимает, чем обосновывались рефери при выборе сильнейшего!

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23:26

Все, звучит сирена! Не удалось выявить победителя в октагоне соперникам, рубка в третьем раунде получилась просто невероятной — жесткую сечку Юрий поставил Ивану, должен все-таки Рябой забирать этот бой.

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23:21

Второй раунд окончен! И снова не получается у Юрия финишировать оппонента, несмотря на несколько мощнейших ударов! Чудо-стойкость демонстрирует Иван, чем заслуживает одобрение столичной публики, собравшейся на арене!

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23:16

Завершена первая треть боя! Полностью Рябой переиграл своего оппонента, был даже близок к тому, чтобы нокаутировать своего оппонента Юрий, но в концовке пропустил тычок от Ивана и не смог досрочно завершить поединок. Пока совсем плох Емельяненко, нужно срочно что-то придумать ему за минуту перерыва.

23:12

Бойцы в клетке! Первый раунд стартовал!

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23:00

Шоу начинается! Первыми в октагон выйдут Иван Емельяненко и Юрий Рябой! Бой пройдет по правилам бокса — спортсмены будут биться три раунда по три минуты.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН-ТВ» свои поединки проводят Вячеслав Дацик, Иван Емельяненко и Вячеслав Василевский. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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