Россиянин Теретьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира

В Финляндии стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в олимпийском сезоне. В мужском и женском спринтах вышли на старт немало россиян, включая и лидера сборной Александра Большунова, но до финала дошел только один — Александр Терентьев. Он и стал победителем гонки, в красивой борьбе обыграв на финише Йоханнеса Клебо. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию забегов.