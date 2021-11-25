Россиянин Теретьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира

Вяльбе считает, что Большунов показал нормальный результат, учитывая его состояние после травмы. А вот выступление Устюгова и Ретивых ее разочаровало.
Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе после гонки заявила, что Терентьев отобрался после этой гонки на Олимпиаду и что он — будущее российских лыж.
Да! Есть победа! Выкатился Александр первым на финишную прямую и не дал догнать себя Клебо, который очень старался!
У мужчин в решающем забеге сразятся: Александр Терентьев, Ришар Жуве, Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Йони Мяки, Ховард Тёугбёль. Три норвежцы, финн, француз и россиянин.
Дальквист убежала от соперниц в середине дистанции и финишировала в гордом одиночестве, на последних метрах уже бросив бежать. Вторая также шведка — Хагстрем, она на финишной прямой не пропустила вперед Фаллу.
Майя Дальквист, Майкен Касперсен Фалла, Йоханна Хагстрём, Юханна Матинтало, Катри Люлюнперя и Фрида Карлссон стартовали в финале. Три шведки, две финки и норвежка Фалла.
Мяки и Теугбель выигрывают гонку, Ретивых только четвертый, да и то только потому, что два лыжника упали на финишной прямой. Только один россиянин будет в финальном забеге.
Пропускает вперед Вальнеса Терентьев, но становится вторым и проходит в финал! А Клебо занимает только четвертое место! Третьим стал француз Жуве.
Юлия Ступак финиширует пятой и пролетает мимо финала. Не попадает в решающий забег и Непряева, во втором полуфинале девушки показали гораздо более высокое время, так что Наталья не прошла дальше.
У женщин в полуфинал вышли Наталья Непряева и Юлия Ступак. У мужчин дальше прошли Александр Терентьев и Глеб Ретивых.
Закончился четвертый четвертьфинал, увы, Александр Большунов не попадает в полуфинал. Его вытеснил француз Шанават, его результат на 0,05 лучше, чем у россиянина.
Главная новость на данный момент — Ретивых финишировал третьим. Большунов и Устюгов только четвертый и пятый! Сергей точно мимо полуфинала, но у Глеба и Александра хорошие шансы на проход дальше в качестве лаки-лузеров. Время 2:31.9 и 2:32.7.