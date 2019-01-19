Неожиданная смерть: скончался двукратный чемпион США

Трагедия в мире фигурного катания произошла 18 января 2019 года. В своем доме в Канзасе был найден труп американского фигуриста Джона Кафлина. О смерти 33-летнего спортсмена сообщила пресс-служба Ассоциации фигурного катания США. При этом о причинах гибели Кафлина информация не разглашается.
«Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время», — говорится в сообщении ассоциации.
О смерти Кафлина рассказала и его родная сестра Анджела Лауне, которая намекнула на то, что в последнее время ее брат находился в состоянии затяжной депрессии.
«Мой прекрасный, сильный, удивительный брат погиб. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — написала она на своей странице в фейсбуке.
Кафлин, который является двукратным чемпионом США, в декабре 2018 года столкнулся с проблемами с Федерацией фигурного катания США (USFS).
В частности, фигурист подозревался в насильственных действиях по отношению к другим спортсменам. В связи с этим, Кафлин был дисквалифицирован, а Федерация фигурного катания США отстранила его от любой деятельности, связанной с данным видом спорта.
Кроме того, организация SafeSport, которая занимается борьбой с насилием в американском спорте, также ограничила 33-летнему спортсмену доступ к участию в соревнованиях. На последнем заседании, состоявшемся за день до гибели фигуриста, 17 января, ограничение на занятие деятельностью в фигурном катании было изменено на временное отстранение.
При этом сам Кафлин на слушаниях назвал обвинения в свой адрес беспочвенными.
В последние годы фигурист занимался тренерской деятельностью, а также работал спортивным обозревателем и телекомментатором. При этом после разбирательств со стороны Национальной федерации фигурного катания и SafeSport телекомпания, освещающая чемпионат США по фигурному катанию, сообщила, что Кафлин на предстоящих соревнованиях в Детройте работать в качестве журналиста не будет.
По словам сестры, именно проблемы с работой и обвинения в насилии над другими спортсменами стали причиной тяжелой депрессии у фигуриста, которая довела его до плохого физического состояния.
О сотрудничестве с Кафлиным вспомнила известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер. 54-летняя российская специалистка рассказала, что знала Джона лично, а также наблюдала за его карьерой с того момента, как американец вышел на взрослый уровень.
«С Джоном мы были очень хорошо знакомы, этот парень рос как спортсмен у меня на глазах, я видела все этапы его становления начиная с его первого международного турнира в Монреале в 1994 году. После того как он закончил карьеру, он оставался нашим другом», — цитирует Мозер «РИА Новости».
По словам российского тренера, Кафлин, который также занимал должность главы комиссии спортсменов Международного союза конькобежцев (ИСУ), всегда находился в позитивном настроении.
«Джон дружил с моими ребятами, он был открытым и отзывчивым парнем. Улыбчивым и очень добрым. Он стал достойным представителем спортсменов в ИСУ, и очень жаль, что жизненная ситуация загнала его в тупик и он не смог справиться. Мне очень больно об этом говорить»,
— добавила Мозер.
Джон Кафлин выступал в парном катании. До сезона-2010/11 включительно американец занимался в дуэте с Кэйтлин Янкоускас, с которой он стал чемпионом США. После распада с Янкоускас новой партнершей Кафлина стала американка Кейди Денни. В первом же сезоне с ней под руководством Далилы Саппенфилд он вновь выиграл национальное первенство, а также стал серебряным призером командного чемпионата мира в Токио и первенства четырех континентов в Колорадо.
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