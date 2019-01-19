Неожиданная смерть: скончался двукратный чемпион США

Трагедия в мире фигурного катания произошла 18 января 2019 года. В своем доме в Канзасе был найден труп американского фигуриста Джона Кафлина. О смерти 33-летнего спортсмена сообщила пресс-служба Ассоциации фигурного катания США. При этом о причинах гибели Кафлина информация не разглашается.

«Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время», — говорится в сообщении ассоциации.

We are stunned at the news of the death of two-time U.S. pairs champion John Coughlin. Our heartfelt and deepest sympathies are with his father Mike, sister Angela and the rest of his family. Out of respect to the family, we will have no further comment until a later time. — U.S. Figure Skating (@USFigureSkating) 19 января 2019 г.

О смерти Кафлина рассказала и его родная сестра Анджела Лауне, которая намекнула на то, что в последнее время ее брат находился в состоянии затяжной депрессии.

«Мой прекрасный, сильный, удивительный брат погиб. У меня нет слов. Я люблю тебя, Джон», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Реклама

Кафлин, который является двукратным чемпионом США, в декабре 2018 года столкнулся с проблемами с Федерацией фигурного катания США (USFS).

В частности, фигурист подозревался в насильственных действиях по отношению к другим спортсменам. В связи с этим, Кафлин был дисквалифицирован, а Федерация фигурного катания США отстранила его от любой деятельности, связанной с данным видом спорта.

Кроме того, организация SafeSport, которая занимается борьбой с насилием в американском спорте, также ограничила 33-летнему спортсмену доступ к участию в соревнованиях. На последнем заседании, состоявшемся за день до гибели фигуриста, 17 января, ограничение на занятие деятельностью в фигурном катании было изменено на временное отстранение.

При этом сам Кафлин на слушаниях назвал обвинения в свой адрес беспочвенными.

В последние годы фигурист занимался тренерской деятельностью, а также работал спортивным обозревателем и телекомментатором. При этом после разбирательств со стороны Национальной федерации фигурного катания и SafeSport телекомпания, освещающая чемпионат США по фигурному катанию, сообщила, что Кафлин на предстоящих соревнованиях в Детройте работать в качестве журналиста не будет.

По словам сестры, именно проблемы с работой и обвинения в насилии над другими спортсменами стали причиной тяжелой депрессии у фигуриста, которая довела его до плохого физического состояния.

О сотрудничестве с Кафлиным вспомнила известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер. 54-летняя российская специалистка рассказала, что знала Джона лично, а также наблюдала за его карьерой с того момента, как американец вышел на взрослый уровень.

«С Джоном мы были очень хорошо знакомы, этот парень рос как спортсмен у меня на глазах, я видела все этапы его становления начиная с его первого международного турнира в Монреале в 1994 году. После того как он закончил карьеру, он оставался нашим другом», — цитирует Мозер «РИА Новости».

По словам российского тренера, Кафлин, который также занимал должность главы комиссии спортсменов Международного союза конькобежцев (ИСУ), всегда находился в позитивном настроении.

«Джон дружил с моими ребятами, он был открытым и отзывчивым парнем. Улыбчивым и очень добрым. Он стал достойным представителем спортсменов в ИСУ, и очень жаль, что жизненная ситуация загнала его в тупик и он не смог справиться. Мне очень больно об этом говорить»,

— добавила Мозер.

Джон Кафлин выступал в парном катании. До сезона-2010/11 включительно американец занимался в дуэте с Кэйтлин Янкоускас, с которой он стал чемпионом США. После распада с Янкоускас новой партнершей Кафлина стала американка Кейди Денни. В первом же сезоне с ней под руководством Далилы Саппенфилд он вновь выиграл национальное первенство, а также стал серебряным призером командного чемпионата мира в Токио и первенства четырех континентов в Колорадо.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».