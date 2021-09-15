Задержанным с плакатом в поддержку Навального грозит административный арест

В отношении молодых людей, которые вышли с плакатами в поддержку Алексея Навального на Красную площадь, составлены протоколы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

«На всех пятерых молодых людей составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга), двум из них также вменяют ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), поэтому их оставили в отделе до завтра, до суда, остальных отпустили», — сказал адвокат.

Он рассказал, что молодых людей задержали на Красной площади с плакатом. Один из них — журналист RusNews, который записывал происходящее. Двоих задержанных завтра отправят в Тверской суд Москвы для рассмотрения административных протоколов.

В феврале сообщалось, что Московские суды в этом году подвергли административному аресту более 1250 человек за участие в несанкционированных акциях протеста. Всего арестованы были 1251 человек и оштрафованы 2500.