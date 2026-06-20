«Недели будет достаточно». Зеленский выдвинул Лукашенко ультиматум

Владимир Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко: он требует за неделю отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В белорусском парламенте назвали обвинения Киева ложью и провокацией с целью втянуть в конфликт всю Европу. Зачем Зеленский угрожает Минску — в материале «Газеты.Ru».

Глава Украины Владимир Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы отвести от совместной границы технику, которая якобы помогает наводить российские беспилотники во время атак. Выступление Зеленского в ходе встречи с президентом Гондураса Насри Асфуром 19 июня опубликовало агентство УНИАН.

«Пусть выведет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать <…> Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил президент Украины.

Так он отреагировал на слова Лукашенко о том, что тот выступает против участия Белоруссии в боевых действиях. При этом Зеленский не стал уточнять, каким же образом Украина планирует «вывести» технику с белорусской территории, указав лишь, что сделает это «так же, как и, например, нефтеперерабатывающую промышленность» . Он также назвал Белоруссию якобы одним из главных поставщиков топлива для российской армии и заявил, что в силах Лукашенко это изменить.

Позже Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пост, где заявил, что в феврале 2022 года с территории Белоруссии на Украину «летели множество ракет». Также он вновь принялся утверждать, что вдоль границы в двух областях Белоруссии «находится техника, которая корректирует огонь», а на вышках «есть ретрансляторы». Также украинский лидер повторил и тезис о том, что дает Лукашенко неделю, чтобы убрать технику.

«Опасный перформанс»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале выразил уверенность, что заявление Зеленского — это провокация, основной аудиторией которой являются западные спонсоры Украины:

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко — опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта. А значит — затягивание боевых действий, отсрочка выборов на Украине и повод для новых вливаний Запада», — написал депутат.

По его мнению, для Зеленского «крайне самонадеянно» ожидать, что Минск выполнит его требования. Слуцкий также призвал украинского президента и лидеров стран Запада перечитать обновленную ядерную доктрину России , которая гарантирует обеспечение безопасности Белоруссии.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания (парламента) Белоруссии Олег Гайдукевич назвал ложью слова Зеленского о технике на границе.

«Мы прекрасно знаем цели всех этих провокаций, всех этих лживых заявлений, актов экстремизма в отношении Беларуси. Это попытка втянуть нашу страну в военный конфликт и втянуть всю Европу. Об этом известно и в Беларуси, и в России. Мы это знаем, и по этому сценарию, который пишет нам кто-то, мы не пойдем», — заверил политик.

Гайдукевич также назвал глупыми попытки разговаривать с Белоруссией языком ультиматумов, поскольку они никогда ни к чему не приведут.

Что задумал Зеленский

С конца весны украинский лидер заявляет, что Россия якобы готовит нападение на Украину с территории Белоруссии: по его словам, у Москвы есть «пять сценариев» подобного наступления. При этом Зеленский подчеркивал, что у Киева есть возможности для «превентивных» мер в случае угрозы со стороны Белоруссии, а ВСУ уже определили «первые 500 целей» на белорусской территории, которые могут быть атакованы в случае вступления Минска в конфликт.

В Кремле назвали утверждения Зеленского «попыткой дальнейшего подстрекательства» для «продолжения войны и нагнетания напряженности».

При этом последнее заявление президента Украины с угрозами «убрать» технику с границы самостоятельно отличается от его предыдущих высказываний в адрес Минска, подчеркнул украинский портал «Страна»: если в прошлом Зеленский упрекал Белоруссию в якобы подготовке нападения, то теперь стал напрямую угрожать атаковать соседа первым. При этом в издании признают, что неизвестно, действительно ли на территории Белоруссии расположены ретрансляторы для управления беспилотниками .

«Теперь может быть два возможных сценария развития событий. Первый — Зеленский не намерен воплощать свои угрозы в жизнь, а делает эти заявления в надежде, что Лукашенко испугается и прекратит, например, поставлять бензин в Россию <…>. А если не испугается и не прекратит, то все равно можно будет объявить о «победе», заявив, что «угрозы подействовали и белорусы сняли ретрансляторы» (если даже их там и не было)», — пишет «Страна».

Во втором же варианте, считают журналисты портала, Украина действительно может напасть на Белоруссию. При таком развитии событий одной из основных стратегических целей Киева станет свержение власти в стране, поскольку украинское руководство с 2020 года поддерживало протесты в республике. Издание отмечает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватит солдат для открытия наземного фронта, однако они могут устроить массированные атаки беспилотников на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и другие предприятия .

При этом у Лукашенко есть сразу несколько вариантов, как предотвратить украинские атаки, в том числе обратившись за военной поддержкой к России, Китаю и КНДР, считает «Страна».

«Несмотря на весь соблазн для украинских властей военным путем «решить белорусскую проблему», данный путь чреват для Киева огромными рисками , которые могут полностью перебить возможный эффект от ударов по Белоруссии», — резюмирует издание.

Военный эксперт, политолог Александр Храмчихин в разговоре с aif.ru также допустил, что Украина может попытаться напасть на Белоруссию, чтобы создать точку напряжения для российской армии.

«Украина может реализовать свои угрозы. Киев считает, что белорусская армия слаба. По крайней мере, если на этом участке не помогает Россия», — сказал эксперт.

Британская газета Daily Express отметила, что такой шаг Зеленского грозит расширением украинского конфликта, участия в котором Лукашенко до сих пор избегал.