У Зеленского забирают высшую награду Польши. На Украине считают это «катастрофической ошибкой»

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине уже раскритиковали шаг Навроцкого, в знак солидарности с Зеленским дипломаты и глава офиса президента отказались от своих польских наград. В России же предложили Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии.

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, являющегося высшей наградой страны. Об этом объявлено на сайте польского лидера.

Причиной такого решение стало постановление Зеленского о присвоении Независимому центру специальных операций «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования «имени героев УПА» (организация запрещена в России) в честь возглавляемой пособником нацистов Степаном Бандерой Украинской повстанческой армии. Среди преступлений, совершенных УПА в годы Великой отечественной войны, была и Волынская резня, когда в марте — июле 1943 года были жестоко убиты, по разным оценкам, от 50 тыс. до 60 тыс. поляков.

Навроцкий заявил, что поляки не имеют права предавать жертвы своих предков молчанием и несут ответственность за уважение к ним и за честное отношение к истории.

«Нация, которая теряет память, теряет часть своей души. Государство, которое перестает защищать правду о своей истории, перестает быть хранителем национального уважения. Историческая правда никогда была и не может быть разменной монетой. Память о жертвах — это моральный долг польского государства»,

— сказал президент республики.

По словам Навроцкого, большинство жителей страны по-прежнему помнят совершенные УПА жестокие преступления против поляков. Кроме того, в 2016 году сейм (парламент) Польши признал действия Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) и УПА геноцидом . Польский президент добавил, что факты не зависят от политических обстоятельств и потребностей и заключаются в том, что не менее 100 тысяч граждан страны были убиты в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Закарпатье за то, что они были поляками, евреями или представителями других национальных меньшинств.

Польский лидер указал, что решение о присвоении подразделению ВСУ названия, отсылающего к преступникам из УПА, далеко выходит за рамки внутренних дел Украины. Варшава неоднократно донесла до Киева свою позицию и указала на важность вопроса, однако позиция украинских властей не изменилась. Решение Зеленского он назвал «не только возмутительным, но и непостижимым, вызывающим глубокое разочарование»:

«Это удар не только по исторической памяти. Это также удар по доверию, строившемуся годами и в последние месяцы. Это удар по основам примирения. Это удар по вере в то, что правда может быть общим языком наших народов».

Он добавил, что Польша с 2022 года активно поддерживает Украину в конфликте с Россией, в том числе «обучила тысячи украинских солдат», и Варшава не может игнорировать тот факт, что некоторые из них «теперь будут служить под знаменем УПА».

Орден Белого орла, подчеркнул Навроцкий, является символом высшего доверия республики и означает особую благодарность нации. Однако из-за действий Киева он принял решение отозвать награду у Зеленского. Тем не менее, Польша продолжит поддерживать Украину .

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X неодобрительно отреагировал на решение Навроцкого, выразив мнение, что оно якобы выгодно президенту России Владимиру Путину.

«Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Задача президентов Зеленского и Навроцкого — снижать эмоции, а не усиливать напряжение. Линия фронта проходит в другом месте», — написал глава правительства республики.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также утверждает, что Кремль якобы поддерживает решение о лишении Зеленского ордена Белого орла.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что Навроцкий решением об отзыве у Зеленского ордена совершил «стратегическую ошибку», от которой выиграет Москва.

«Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства»,

— написал дипломат.

В знак поддержки своего президента он объявил, что принял решение также вернуть свой Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей» , врученный ему в октябре 2022 года. При этом он обвинил Варшаву в «эскалации обострения отношений до недопустимого и неадекватного уровня», в то время как Киев «выступает за подход взаимного уважения» и «работает над устранением противоречий». Касательно требований об отмене присвоения подразделению ВСУ наименования «имени героев УПА» Сибига заявил, что «ни один президент другой страны не будет диктовать Украине ее историю».

Сдать награду решил и посол Украины в Польше Василий Боднар. В Facebook он объявил, что вернет Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Польшей». Решение Навроцкого он назвал «исторически несправедливым», а Зеленского — «другом Польши».

Аналогичным образом от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» откажется и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он выразил мнение, что отзыв награды у Зеленского не является справедливым и добавил: «О какой справедливости может быть речь, если ордена Белого орла, например, до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини ?»

Председатель Верховной рады Украины и вовсе назвал в Facebook действия Навроцкого «катастрофической ошибкой, которая будет иметь далеко идущие негативные последствия для украинско-польского партнерства». Он напомнил слова Зеленского о том, будто тот получил награду «от имени украинского народа».

«Если близорукие внутриполитические игры для кого-то важнее единства перед лицом общего врага – это останется исключительно на их совести», — добавил депутат.

Реакция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложила Варшаве передать отозванный у Зеленского орден проживающему в Канаде ветерану Ваффен СС «Галичина» Ярославу Хунко (Гунько):

«Сданные киевским режимом орден «Белый орел» и иные награды Варшава может направить в Канаду — Гуньке и другим нацистским коллаборационистам. Те с удовольствием будут после Зеленского донашивать».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в X предложил Зеленскому вместо ордена Белого орла носить награду нацистской Германии — Железный крест с золотыми дубовыми ветвями и свастикой.