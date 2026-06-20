«Жизнь надоела просто». Юноша с ножом напал на людей в краснодарском ТЦ

Губернатор Кондратьев: пять человек пострадали при нападении на ТЦ в Краснодаре

В Краснодаре вооруженный мачете 19-летний парень напал на охранника и посетителей ТЦ West Mall. Он убил одну женщину, а также ранил еще четверых и охранника. Среди пострадавших оказалась беременная девушка. Юношу задержали. Свои действия он объяснил желанием умереть. Возбуждено уголовное дело.

19-летний молодой человек напал с ножом на посетителей и сотрудников торгового центра West Mall в Краснодаре, убив женщину и ранив еще несколько человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Примерно в 14.00 в полицию поступило сообщение от очевидцев, что в ТРЦ West Mall молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу», — написала она.

Кроме того, нападавший бросил петарду в помещение детского развлекательного центра . От ее взрыва, по предварительным данным, никто не пострадал, но сработала пожарная сигнализация.

«Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец », — добавила Волк.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что, предварительно, ранения получили пять человек . Они находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

Кровь, дым и эвакуация

Telegram-каналы SHOT и Baza сообщили, что нападение началось в отделении МФЦ (многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг), расположенном в торговом центре. При этом каналу «Осторожно, новости» очевидцы заявили, что молодой человек совершил атаку на семейный ресторан и детскую игровую зону .

По данным «Осторожно, новости», во время нападения из ТЦ эвакуировали всех посетителей, к зданию прибыли около пяти машин скорой помощи и спасатели. На кадрах с места происшествия видно, что помещение заволокло дымом — предположительно, после взрыва петарды.

Ранения получили четверо женщин в возрасте от 27 до 65 лет и 55-летний мужчина, сообщает канал 112.

«Среди пострадавших была беременная — 27-летняя Татьяна В. У женщины угроза прерывания беременности из-за перенесенного стресса», — говорится в публикации.

Как пишет SHOT, юноша целенаправленно нападал на женщин , а единственный пострадавший мужчина — это охранник ТЦ, который попытался его остановить. На опубликованных «Осторожно, новости» кадрах с места видно, что он получил ранение руки.

Погибшей же, по данным SHOT, оказалась 41-летняя Ксения — женщина как минимум 19 лет работала стоматологом, у нее остались 45-летний муж и двое сыновей в возрасте 7 и 12 лет. «Супруги прожили вместе 16 лет», — отмечает издание.

Канал «Осторожно, новости» также опубликовал видео, на котором запечатлено, как несколько мужчин удерживают в автомобиле, предположительно, супруга убитой женщины. Собравшиеся попытались успокоить мужчину, указывая, что он «ничего не решит», и не давая ему уехать.

Что известно о нападавшем

После задержания нападавшего передали прибывшим полицейским и росгвардейцам. На опубликованной записи с допроса он рассказал, что рос в многодетной семье без отца, поскольку тот умер. Также задержанный утверждает, что работает в строительном магазине, никогда не принимал наркотики и не пил алкоголь. На другом видео юноша запечатлен сразу после задержания: там он признается, что после атаки собирался покончить с собой.

«Мне не платили, жизнь надоела просто», — объяснил он свой поступок.

По информации 112, в 2016 году у юноши диагностировали инфантильное расстройство личности (в используемой в России Международной классификации болезней 10-го пересмотра диагноз включен в раздел «другие специфические расстройства личности»; из обновленной МКБ-11, которую в России не приняли, а также американского диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM) последних редакций диагноз исключен. — «Газета.Ru»). Кроме того, ранее он предпринимал попытки суицида. Издание выяснило, что молодой человек недавно окончил Славянский электротехнологический техникум, а сейчас является безработным. Утверждается, что на людей он напал, будучи вооруженным мачете, которое пронес в рюкзаке.

Источники канала SHOT утверждают, что во время атаки молодой человек «кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают» .

Как выяснил канал Kub Mash, отец нападавшего скончался в 2023 году, а мать работает в больнице Славянска-на-Кубани. Задержанный — ее старший сын, четверых детей женщина насколько лет растила одна.