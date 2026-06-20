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Над Россией сбили 187 украинских беспилотников. Военная операция, день 1578-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1578-й день
Боевая работа огнеметчиков ЦВО на Краснолиманском направлении
Евгений Биятов/РИА Новости

Системы ПВО в ночь на 20 июня уничтожили 187 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Московской областей, Краснодарского края, Республики Крым. Военные группы «Запад» за сутки овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР, сообщили в пресс-центре группы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:12

8:11

Военные группы «Запад» за сутки овладели семью опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР, в городе уничтожены до 30 военных ВСУ, сообщили в пресс-центре группы.

8:05

🔴 Минобороны: системы ПВО в ночь на 20 июня уничтожили 187 украинских дронов над регионами России.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

8:00

Сегодня 1578-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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