Над Россией сбили 187 украинских беспилотников. Военная операция, день 1578-й

Системы ПВО в ночь на 20 июня уничтожили 187 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской, Московской областей, Краснодарского края, Республики Крым. Военные группы «Запад» за сутки овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР, сообщили в пресс-центре группы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.