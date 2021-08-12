Американка рассказала о своей помолвке и отношениях с мужчиной на 37 лет младше нее

61-летняя Шерил МакГрегор познакомилась со своим будущим избранником, 24-летним Кураном МакКейном тогда, когда последнему было еще 15 лет. Однако, по ее словам, чувства у любовников вспыхнули только недавно, сообщает The Sun.

Несмотря на разницу в возрасте, пара говорит, что у них все прекрасно в духовной, эмоциональной и интимной сфере. Более того, будущие молодожены даже создали аккаунт на платформе OnlyFans, где делятся со своими подписчиками контентом категории 18+.

«Я не могла получить такое больше ни от кого. Он очень эмоциональный, и это то, с чем я никогда не сталкивалась — он постоянно показывает, что ему не все равно на меня», — сообщила невеста.

Они впервые познакомились в ресторане города Рим в штате Джорджия в 2012 году, где Куран работал официантом, а сын Шерил был его менеджером. Но из-за того, что жениху было тогда лишь 15 лет, романтические чувства возникли существенно позднее, когда женщина завела аккаунт в TikTok, где столкнулась с большим количеством негатива. Куран тогда решил поддерживать ее, он помогал искать позитивные моменты в жизни и развивать страничку. Теперь пара, помимо аккаунта на OnlyFans создает совместный контент в TikTok и Instagram.

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