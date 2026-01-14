Размер шрифта
Новости. Общество

С экс-сенатора Савельева потребовали взыскать почти 610 млн рублей

Генпрокуратура направила иск о взыскании с экс-сенатора Савельева 610 млн рублей
Кирилл Зыков/РИА Новости

Одинцовский районный суд зарегистрировал заявление Генеральной прокуратуры России о взыскании с бывшего сенатора Дмитрия Савельева почти 610 миллионов рублей в доход государства. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Поступило исковое заявление от первого заместителя генерального прокурора РФ к бывшему сенатору РФ Дмитрию Савельеву об обращении взыскания в доход государства 609 миллионов 561 тысяч 411 рублей», — говорится в сообщении суда.

Из иска следует, что в ходе проверки было установлено несоблюдение Савельевым запретов и ограничений, предусмотренных антикоррупционным законодательством. В Генпрокуратуре считают, что бывший сенатор во время своей работы на должности имел не предусмотренный законом доход, который скрывался от декларирования и контроля.

Савельева задержали в августе 2024 года по подозрению в организации покушения на предпринимателя. По версии следствия, преступление он поручил совершить своему знакомому год назад.

Еще двух фигурантов дела экс-сенатора арестовали в марте того же года. Среди них — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. Известно, что мужчина ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане.

Ранее бывший сенатор Савельев попросил о контракте с Минобороны.

