Движение транспорта перекрыто в центре Москвы у Кремля

В центре Москвы у Кремля ограничено движение транспорта

В Москве недалеко от Кремля перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Большом Каменном мосту в сторону центра; на улице Знаменка. Будьте внимательны при построении маршрута», — отмечается в сообщении.

О причинах перекрытия движения и сроках его возобновления не сообщается.

До этого в ДТП на Большом Каменном мосту около Кремля произошло массовое ДТП.

Также на ТТК в Москве частично перекрыли движение из-за крупной аварии. В районе Новохохловской улицы произошло ДТП, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Ранее в Мытищах ребенок выехал на дорогу на ватрушке.