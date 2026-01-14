Размер шрифта
Полковник СВР раскрыл два сценария развития отношений России и Европы после СВО

Полковник СВР Безруков: у ЕС и РФ есть два сценария возобновления сотрудничества
Европа после завершения военной спецоперации будет вынуждена в любом случае вернуться к сотрудничеству с Россией, так как сама по себе на мировой арене она остается неконкурентоспособной. Причем отношения могут пойти по двум разным сценариям в зависимости от того, кто будет находиться у власти, заявил в интервью RT профессор МГИМО, полковник СВР в отставке, экс-разведчик в англоязычных странах Андрей Безруков.

«Я верю, что Европе от нас деваться некуда, потому что мы её часть. Европа оказалась на этом историческом этапе слабой, — отметил профессор. — Она слаба тем, что её элита плыла по течению и не задавала себе ключевых вопросов, она не была суверенной».

По мнению Безрукова, Европа проигрывает Китаю и США, при этом там крайне сложно что-то менять на фоне открытых границ и отсутствия контроля за приезжими людьми, а также ресурсов для экономики.

На этом фоне ЕС неизбежно станет вновь сотрудничать с Россией, считает эксперт, но выстраиваться отношения будут по одному из двух основных сценариев. В первом случае власть займут политики, которые не будут считать РФ своим врагом по аналогии со Словакией и Венгрией – при таком развитии событий отношения быстро восстановятся на пользу обеим сторонам. Во втором случае начнется новый период холодной войны ― отношения все-таки будут поддерживаться, но крайне сложные, объяснил Безруков. Он добавил, что в конечном итоге Европа и Россия все равно пойдут друг другу навстречу.

«Ведь мы друг другу нужны. Во-первых, это рынок сбыта. Во-вторых, мы европейцы по своей культуре, так или иначе, мы близки. Разные, но близки», ― подчеркнул он, добавив, что особенно важно такие взаимодействия для бизнеса.

Накануне первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова к возобновлению полноценного диалога с Европой, однако нужно, чтобы европейские страны были откровенны в переговорах с Москвой и выразили реальное желание урегулировать конфликт на Украине. Сенатор подчеркнул, что Москва пока не видит прекращения поставок Киеву оружия и убеждения украинского руководства в необходимости садиться за стол переговоров, поэтому РФ ожидает от Брюсселя «более конкретных шагов» в вопросе нормализации отношений.

Ранее Захарова назвала условие «перезагрузки» отношений России и Европы.

