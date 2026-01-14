Размер шрифта
Новости. Общество

Суд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова

Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Сулейманова по делу об организации убийств
Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд оставил в СИЗО миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — процитировало агентство решение судьи.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на 2 октября. На следующий день Басманный суд Москвы заключил его под стражу до 2 декабря. Миллиардера, в частности, подозревают в организации заказного убийства в 2004 году.

По версии следствия, Сулейманов заказал Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов от полученных ранений он скончался в реанимации. Сам Сулейманов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее адвокат заявил о проблемах со здоровьем у Сулейманова.

