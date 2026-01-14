В США предположили, как Гренландия может спастись от захвата

Bloomberg: для Гренландии выходом из конфликта с США будет сделка с Трампом

«Вариантом выхода» из конфликта с США для Гренландии может быть сделка с американским президентом Дональдом Трампом по добыче полезных ископаемых «по украинскому образцу», в рамках которой Штаты получат доступ к редкоземельным металлам острова в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет издание Bloomberg.

««Вариант выхода», может заключаться в том, что Гренландия предложит Трампу сделку по добыче полезных ископаемых по украинскому образцу, в рамках которой США получат доступ к редкоземельным элементам острова в обмен на гарантии безопасности. Такое соглашение позволило бы Трампу объявить о победе без аннексии и переключить внимание с геополитики на коммерческий успех», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что Гренландия и Дания, похоже, исключили из рассмотрения продажу острова США «вне зависимости от того, сколько денег будет предложено».

На встрече в Белом Доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, которая состоится 14 января, высокопоставленные дипломаты из Гренландии и Дании попытаются «выяснить истинные намерения американцев» и убедить администрацию Трампа отказаться от претензий на Гренландию, пишет Bloomberg.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США необходима территория Гренландии для обеспечения своей безопасности. В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными», а затем подчеркнул, что Гренландия не продается. Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что атака может развалить НАТО.

В Дании же в ответ на угрозы Трампа предложили перебросить военных с острова Борнхольм в Балтийском море в Гренландию. А евродепутат Валери Айе отметил, что Евросоюз может использовать госдолг США в ЕС в качестве инструмента давления на Трампа.

Ранее в Госдуме назвали Гренландию «яблоком раздора» для Европы и США.