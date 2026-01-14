Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено )
Новости политики

В США предположили, как Гренландия может спастись от захвата

Bloomberg: для Гренландии выходом из конфликта с США будет сделка с Трампом
Marko Djurica/Reuters

«Вариантом выхода» из конфликта с США для Гренландии может быть сделка с американским президентом Дональдом Трампом по добыче полезных ископаемых «по украинскому образцу», в рамках которой Штаты получат доступ к редкоземельным металлам острова в обмен на гарантии безопасности. Об этом пишет издание Bloomberg.

««Вариант выхода», может заключаться в том, что Гренландия предложит Трампу сделку по добыче полезных ископаемых по украинскому образцу, в рамках которой США получат доступ к редкоземельным элементам острова в обмен на гарантии безопасности. Такое соглашение позволило бы Трампу объявить о победе без аннексии и переключить внимание с геополитики на коммерческий успех», — пишет издание.

Bloomberg отмечает, что Гренландия и Дания, похоже, исключили из рассмотрения продажу острова США «вне зависимости от того, сколько денег будет предложено».

На встрече в Белом Доме с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, которая состоится 14 января, высокопоставленные дипломаты из Гренландии и Дании попытаются «выяснить истинные намерения американцев» и убедить администрацию Трампа отказаться от претензий на Гренландию, пишет Bloomberg.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США необходима территория Гренландии для обеспечения своей безопасности. В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными», а затем подчеркнул, что Гренландия не продается. Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что атака может развалить НАТО.

В Дании же в ответ на угрозы Трампа предложили перебросить военных с острова Борнхольм в Балтийском море в Гренландию. А евродепутат Валери Айе отметил, что Евросоюз может использовать госдолг США в ЕС в качестве инструмента давления на Трампа.

Ранее в Госдуме назвали Гренландию «яблоком раздора» для Европы и США. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617143_rnd_7",
    "video_id": "record::9f61897f-c118-4cb0-86a5-016c9553ab72"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+