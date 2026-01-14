Размер шрифта
Россия улучшила позиции в рейтинге паспортов

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге сильных паспортов мира
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Россия в наступившем году заняла 46 место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда можно поехать без визы. Это следует из списка, составленного Henley & Partners.

По сравнению с прошлым годом РФ поднялась в рейтинге на четыре позиции, разделив 46 место с Турцией. Гражданам обеих государства доступны 113 безвизовых стран.

Первое место в рейтинге занял паспорт Сингапура, гражданам этой страны доступно посещение 192 стран без визы, последнее место – Афганистан с 24 направлениями. Второе место в рейтинге сильного паспорта заняли Япония и Южная Корея (188 стран), на третьем разместились Дания, Швейцария, Испания, Люксембург, Испания и Швеция (186 стран).

Паспорт США, который предоставляет безвизовый доступ в 179 государств, в 2026 году занял место в первой десятке рейтинга, расположившись между Малайзией (180 стран) и Болгарией (178 стран).

В декабре стало известно, что Россия готова работать над отменой виз с Индонезией.

Ранее Россия и Саудовская Аравия взаимно отменили визы.

