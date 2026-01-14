Театр Пушкина убрал спектакль с Алентовой: «Не может оставаться в репертуаре»

Театр Пушкина заменит «Мадам Рубинштейн» на «Мышеловку» в память об Алентовой

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина заменил спектакль «Мадам Рубинштейн», в котором была задействована актриса Вера Алентова. Об этом сказано в Telegram-канале Театра Пушкина.

Вместо «Мадам Рубинштейн» зрители увидят 5 февраля и 1 марта постановку «Мышеловка». Билеты остаются действительны, но гости театра могут сдать их, если несогласны с отменой с возвратом денег.

Как отмечает РИА Новости, на данный момент спектакль с Алентовой в главной роли помещен в раздел «архив» на сайте московского театра. Постановка находилась в репертуаре с 2022 года, она была поставлена специально к юбилею артисты режиссером Евгением Писаревым.

«Именно она выбрала эту пьесу и была, можно сказать, даже соавтором постановки: очень многие идеи - речь идет и про костюмы, и про [сценические и сюжетные] решения - принадлежат ей. Поэтому, к сожалению, спектакль оставаться в репертуаре Театра Пушкина не может», — отметил постановщик в беседе с ТАСС.

Веры Алентовой не стало 25 декабря 2025 года. 83-летней звезде стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского во время траурной церемонии в честь народного артиста России Анатолия Лобоцкого, с которым артистка играла в картине «Зависть богов». Подробнее о церемонии прощания с Верой Алентовой — в материале «Газеты.Ru».

