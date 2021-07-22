Мать 10-летнего австрийца рассказала о его письме Путину

Мать 10-летнего австрийца Маттиаса Брандштеттера, написавшего письмо президенту России Владимиру Путину, Сюзанна Брандштеттер рассказала, что идея с посланием полностью принадлежит ребенку, и ответа никто не ждал. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам женщины, в их семье часто говорят о политике, в том числе о России.

«И нам просто не нравится, когда об одной стране говорят только плохое, так нельзя — всегда есть две стороны медали», — сказала Сюзанна.

Брандштеттер отметила, что ее муж австриец, сама она — словачка, в связи с чем испытывает определенную симпатию к России. Она также рассказывала сыну, что культуры Словакии и России похожи, там очень гостеприимно.

«Маттиаса интересовало, почему происходит так, а не иначе, мы ему объясняли, как это объясняют ребенку. Маттиаса это как-то восхитило, и в какой-то момент он подошел ко мне и сказал: «мама, я должен написать письмо Путину»», — поделилась мать ребенка.

По ее словам, весь текст мальчик написал сам, родители даже особо не проверяли грамматику, только напечатали на компьютере выбранным им шрифтом.

Ранее посольство России в Австрии сообщило, что Маттиас Брандштеттер в письме Путину попросил не терять веру в Европу.