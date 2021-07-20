В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров призвал ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом говорится в письме, направленном на имя главы Минюста Константина Чуйченко, сообщает RT.

Автор инициативы указал на то, что некоторые россияне пропагандируют домыслы о «вреде» вакцины и даже некоторые медработники воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.

По мнению члена Общественной палаты Ленобласти, благодаря подобным нововведениям удастся искоренить «недопустимые явления» в стране и увеличить ответственное отношение граждан к необходимости вакцинироваться.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших.