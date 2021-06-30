Актриса пожаловалась на «сущий ад» в украинских поездах

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о «сущем аду», творящемся в поездах «Украинской железной дороги» («Укрзализныци») на своей странице в Facebook.

«Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг — Киев. Это сущий ад! Днем +40°C. <...> Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! <...> Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!» – предупредила Сумская.

По словам актрисы, вагоны стояли на солнце целый день. Женщине пришлось обливаться водой несколько раз за ночь.

ТАСС дополняет, что компания «Украинская железная дорога» пока не отреагировала на пост Сумской.

Ранее на Украине мужчина умер после падения с верхней полки в поезде компании «Украинская железная дорога».