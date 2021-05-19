Москвичам пообещали холодное начало лета

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей столицы до конца мая ожидает прохладная погода с температурой 18-23 градуса тепла днем и короткими весенними дождями. Как сообщает ТАСС, в июне ожидается такая же погода.

«Температура до конца месяца возвращается в рамки климатической нормы, то есть ночью будет в среднем 7-12 градусов, днем — примерно около 18-23 градусов. Начиная с четверга придет прохлада. Прохлада, конечно, майская, но температура резко понизится на 10 градусов», — сообщил он.

Тишковец добавил, что с 19 мая почти каждый день будут идти короткие весенние дожди.

«С умеренным (температурным) фоном май передаст эстафету началу лета. Это будет умеренная, возможно даже чуть прохладная погода», — сообщил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему в Москве установилась жаркая погода. Он добавил, что при малооблачной погоде солнечные лучи, которые поступают на подстилающую поверхность в Центральный федеральный округ (ЦФО), не отражаются и не поглощаются. В результате большая часть солнечной энергии достигает почвы и прогревает ее, а тепло быстро передается в приземный слой воздуха.