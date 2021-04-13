В Москве побит рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Отмечается, что температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 13.00 вторника достигла 21°C. Предыдущий максимум для 13 апреля был установлен в 2008 году, тогда было +20,4°C.

Метеорологи предполагают, что температура еще повысится. Кроме того, в среду, 14 апреля, в Москве также может быть побит абсолютный рекорд дня, принадлежащий 1962 году (+20,8°C).

Значения средней суточной температуры в столице в текущую неделю превысят климатическую норму на 10°C и больше. По словам специалистов, такая погода присуща для конца мая — начала июня.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник, 13 апреля, синоптики прогнозируют до +23°С.