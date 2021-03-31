Правительство утвердило новые правила назначения пособий на детей
Правительство утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минтруд.
Отмечается, что теперь более 95% получателей пособия будут назначаться без сбора дополнительных справок.
«Правительством утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно. В соответствии с указом президента, пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что россиянам могут повысить пособия, выплаты и компенсации. Согласно данным документа, коэффициент индексации для выплат составит 1,049.
Изменения могут затронуть граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, имеющих детей и другие категории льготников.