В РФ начал действовать закон о запрете высаживать детей из транспорта

Закон, запрещающий высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, начал действовать в России, сообщает сайт Госдумы.

Он вступил в силу 7 марта.

Отмечается, что новая норма «запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что теперь кондукторы и водители должны понимать, что если они будут высаживать детей из-за отсутствия билета, то нарушат федеральный закон и понесут за это ответственность. Он подчеркнул, что оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.

По словам парламентария, ситуация, похожая на случай в Кировской области, когда 12-летнюю девочку поздно вечером в мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повторяться. 25 февраля кондуктор высадила ребенка, которой не хватило 1 рубля на проездной билет.

Госдума 16 февраля приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, который, в том числе, запрещает высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, у которых не оказалось проездных билетов.