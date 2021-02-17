Boeing 737 едва не столкнулся с землей в «Шереметьево»
Максимс Краюшкинс
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Пассажирский Boeing 737 компании «Аэрофлот» едва не врезался во взлетно-посадочную полосу в ходе посадки в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что самолет совершал рейс из Уфы в Москву.
Инцидент произошел 24 января. Самолет превысил допустимую скорость снижения, подлетая к аэропорту.
Пилоты успешно вывели самолет на второй круг.
Причины произошедшего не уточняются.
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