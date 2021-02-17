Boeing 737 едва не столкнулся с землей в «Шереметьево»

Пассажирский Boeing 737 компании «Аэрофлот» едва не врезался во взлетно-посадочную полосу в ходе посадки в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что самолет совершал рейс из Уфы в Москву.

Инцидент произошел 24 января. Самолет превысил допустимую скорость снижения, подлетая к аэропорту.

Пилоты успешно вывели самолет на второй круг.

Причины произошедшего не уточняются.