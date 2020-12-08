Госдума отклонила законопроект о беби-боксах

Госдума на заседании отклонила в первом чтении законопроект о беби-боксах, пишет ТАСС.

В 2017 году законопроект в Госдуму внесли член Совета Федерации Елена Афанасьева и группа депутатов во главе с зампредом профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной.

Документ предлагал разрешить регионам по своему усмотрению устанавливать беби-боксы, специально оборудованные места, где можно анонимно оставить новорожденного ребенка. Предполагалось, что такие боксы появятся «в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных».

Профильный комитет дал отрицательное заключение по законопроекту, сообщив, что он «не содержит правовых оснований и условий, которые являлись бы основой для принятия такого решения органом власти субъекта РФ».

Лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отмечал, что законопроект будет повторно внесен в Госдуму в начале 2021 года после доработки.

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