В Госдуме каждый третий депутат болеет или переболел коронавирусом

Председатель Госудмы Вячеслав Володин рассказал об эпидемиологической ситуации в нижней палате парламента России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент болеет или переболел коронавирусом SARS-CoV-2 каждый третий депутат, а именно 130 человек.

По его словам, 28 членов Госдумы на данный момент пребывают на лечении в больнице.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» будет бесплатной для россиян

— Путин предложил отменить санкции против ряда стран в условиях пандемии коронавируса

— Болевший COVID-19 губернатор Владимирской области госпитализирован