Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Бастрыкин заявил, что более 400 человек погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: от действий ВСУ в Курской области погибли 445 человек, 553 ранены
Сергей Бобылев/РИА Новости

В результате вторжения украинских войск в Курскую область погибли почти 450 человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что СК задокументировал случаи целенаправленного применения ракетных систем залпового огня по мирным целям, а также конкретные факты убийств гражданских украинскими военными.

«В результате этих преступлений погибли 445 человек, ранены 553 мирных жителя», — сказал Бастрыкин.

Утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ пересекли границу и начали наступление на территорию региона. Активная фаза массового присутствия украинских войск на территории Курской области завершилась к марту 2025 года, когда российские войска восстановили контроль над основной частью ранее захваченных районов и вытеснили крупные подразделения противника за пределы границы.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Брянскую и Курскую области снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Ранее ВС РФ взяли в плен участника вторжения в Курскую область.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617095_rnd_7",
    "video_id": "record::63c77c34-0b87-4277-a721-cdf4f1568480"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+