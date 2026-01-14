Бастрыкин заявил, что более 400 человек погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: от действий ВСУ в Курской области погибли 445 человек, 553 ранены

В результате вторжения украинских войск в Курскую область погибли почти 450 человек. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что СК задокументировал случаи целенаправленного применения ракетных систем залпового огня по мирным целям, а также конкретные факты убийств гражданских украинскими военными.

«В результате этих преступлений погибли 445 человек, ранены 553 мирных жителя», — сказал Бастрыкин.

Утром 6 августа 2024 года подразделения ВСУ пересекли границу и начали наступление на территорию региона. Активная фаза массового присутствия украинских войск на территории Курской области завершилась к марту 2025 года, когда российские войска восстановили контроль над основной частью ранее захваченных районов и вытеснили крупные подразделения противника за пределы границы.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Брянскую и Курскую области снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Ранее ВС РФ взяли в плен участника вторжения в Курскую область.