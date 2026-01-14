В Чувашии контрактникам повысили единовременные выплаты

Сумма региональной единовременной выплаты лицам, заключившим контракт для выполнения задач специальной военной операции (СВО), увеличена до 2,1 млн рублей. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

«С учетом федеральных выплат общая сумма составит 2,5 млн рублей», — уточнил глава Чувашии.

По словам Николаева, данные условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года. Он также напомнил, что на единовременную финансовую поддержку могут претендовать граждане России и иностранцы, заключившие контракт сроком на один год и более для выполнения задач в зоне СВО, в том числе для прохождения военной службы в войсках беспилотных систем Вооруженных сил России на территориях Новороссии.

До этого сообщалось, что с 1 января в Татарстане выросла единовременная выплата гражданам, которые заключают контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Теперь она составит 2,9 млн рублей. Уточняется, что сумма будет складываться исходя из 2,5 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Минобороны России.

Ранее Собянин назвал Москву крупнейшим центром по отправке контрактников на СВО.