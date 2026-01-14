Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В Чувашии контрактникам повысили единовременные выплаты

В Чувашии увеличили до 2,1 млн руб. размер единовременной выплаты участникам СВО
пресс-служба губернатора Московской области

Сумма региональной единовременной выплаты лицам, заключившим контракт для выполнения задач специальной военной операции (СВО), увеличена до 2,1 млн рублей. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

«С учетом федеральных выплат общая сумма составит 2,5 млн рублей», — уточнил глава Чувашии.

По словам Николаева, данные условия касаются контрактов, заключенных в период с 1 января по 31 марта 2026 года. Он также напомнил, что на единовременную финансовую поддержку могут претендовать граждане России и иностранцы, заключившие контракт сроком на один год и более для выполнения задач в зоне СВО, в том числе для прохождения военной службы в войсках беспилотных систем Вооруженных сил России на территориях Новороссии.

До этого сообщалось, что с 1 января в Татарстане выросла единовременная выплата гражданам, которые заключают контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Теперь она составит 2,9 млн рублей. Уточняется, что сумма будет складываться исходя из 2,5 млн рублей от республики и 400 тыс. рублей от Минобороны России.

Ранее Собянин назвал Москву крупнейшим центром по отправке контрактников на СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27617155_rnd_6",
    "video_id": "record::963df173-7f8a-4c51-ac80-04eec546b9ea"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+