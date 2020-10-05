Мясников назвал фактор, влияющий на течение коронавируса

Антон Демидов

Врач Александр Мясников заявил, что течение коронавируса у пациентов в значительной мере зависит от генетических особенностей, а также врожденной предрасположенности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что существуют люди, которые не заражаются даже СПИДом и те, кто особенно уязвим к обычным вирусным инфекциям. По словам доктора, молодые пациенты умирают как раз из-за такого рода генных мутаций.

Мясников добавил, что коронавирусная инфекция COVID-19 со временем теряет свою вирулентность и в будущем может «выродиться» в обычное ОРЗ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 35 млн заболевших, 24,3 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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