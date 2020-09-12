В США от ветерана ВМС 25 лет скрывали смертельный диагноз

В США от ветерана Военно-морских сил 25 лет скрывали смертельный диагноз — ВИЧ--инфекцию. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что государственные медработники поставили мужчине из Южной Каролины диагноз в середине 1990-х годов и никогда не осведомляли его о диагнозе.

В иске, с которым он обратился в суд, указано, что военнослужащий заболел СПИДом из-за того, что так и не получил лечения.

В настоящее время он получает необходимую медпомощь. Однако инфекция уже затронула мозговую ткань из-за отсутствия лечения.

Адвокат пострадавшего отметил, что пострадавший чувствует себя очень виноватым перед девушками, с которыми он встречался на протяжении этих 25 лет.

По словам ветерана, лишь в 2018 году в больнице Нью-Йорка ему определили точный диагноз и назначили необходимое лечение.

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