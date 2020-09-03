Приморье готовится к удару «супертайфуна»

Приморский край готовится к удару «супертайфуна» «Майсак», который должен прийти в регион 3 сентября, сообщает региональное государственное учреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

В состояние полной готовности приведены все, в том числе резервные, подразделения спасателей МЧС, указано в сообщении. Во входящих в зону риска районах организовано оповещение населения.

Отменяются уроки в школах Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанского и Надеждинского районов, отмечает ведомство. Губернатор региона Олег Кожемяко поручил закрыть все выходы маломерных судов в море.

Под удар тайфуна попадут южные и западные районы края, отмечается в релизе. Ожидаются обильные осадки и ураганный ветер, порывы которого достигнут 37 м/с.

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