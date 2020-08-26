Бразильская полиция поймала более четырех сотен грабителей за сутки

Полиция Бразилии задержала 402 человек по обвинению в грабежах и скупке украденного в результате масштабной спецоперации в штате Рио-де-Жанейро, пишет издание Globo.

Полицейская операция получила кодовое название «Грабитель-3». В ней приняли участие более 500 правоохранителей, она стала крупнейшей в истории штата.

Издание отмечает, что ответственность за разгул преступности в регионе лежит на наркокартелях, которые одалживают его злоумышленникам из фавел для ограблений в банках, магазинах, домах и на предприятиях.

По данным силовиков, в ходе задержаний четыре человека попытались оказать сопротивление полицейским и были убиты.

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