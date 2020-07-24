Во Франции завершили обработку «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета

Во Франции завершили обработку «черных ящиков» сбитого в Тегеране самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы МИД Украины Евгения Енина.

«Расшифровали удачно, несмотря на внешние повреждения самописцев. Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка - один из его этапов», — рассказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, пока сложно спрогнозировать, как долго будет длиться техрасследование.

Известно, что «черные ящики» изучает французское Бюро исследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Париж доставили «черные ящики» сбитого в Тегеране украинского Boeing 737

— Иран начнет переговоры о компенсации из-за крушения украинского самолета

— Украина подписала Меморандум о взаимопонимании на переговорах по сбитому Boeing в Тегеране