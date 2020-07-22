Пьяный житель Татарстана избил фельдшера «скорой» чайником

Житель города Набережные Челны в состоянии алкогольного опьянения избил чайником фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает СК России по Татарстану.

По предварительным данным, 18 июля 2020 года бригада медиков прибыла по вызову к 48-летней женщине в один из домов по проспекту Касимова в Набережных челнах. Она вышла из дома, чтобы встретить скорую, в результате чего они разминулись.

«Медики поднялись в квартиру. Находившийся в ней в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый набросился на 28-летнего фельдшера, несколько раз ударив его кулаком, а затем керамическим чайником по голове», — рассказали следователи.

В отношении 54-летнего мужчины возбудили уголовное дел по статье «Побои». На данный момент подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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