Число жертв COVID-19 в Эквадоре превысило пять тысяч
От коронавируса нового типа в Эквадоре скончались уже 5031 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, за минувшие сутки в Эквадоре выявлено 1408 новых случаев COVID-19, общее число случаев коронавируса в стране увеличилось до 67 209.
При этом выздоровели после коронавируса уже 5 900 пациентов.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.
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