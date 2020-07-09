Формат линеек 1 сентября в регионах будет зависеть от эпидситуации

Формат школьных линеек на День знаний будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Как пояснили в ведомстве, на данный момент планируется очное празднование 1 сентября. Однако традиционный формат школьной линейки может быть изменен в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что День знаний в этом году пройдет в ином формате из-за пандемии коронавируса.

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