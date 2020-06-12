В Китае обнаружили еще 7 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Китае выявили семь новых заразившихся коронавирусной инфекцией и одного бессимптомного носителя, говорится в сообщении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Все новые случаи были ввозными. Большинство (5) зафиксировали в Шанхае.

Также за последние 24 часа выздоровели четыре человека. Никто не умер.

Всего за время эпидемии в материковом Китае заболели 83 064 человека, вылечились свыше 78 тыс. пациентов, умерли — 4 634.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире выявили более 7,5 млн человек с инфекцией.

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