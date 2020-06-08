Собянин заявил о спаде пандемии и возвращении России к нормальной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса уже несколько недель медленно идет на спад. Об этом он написал в своем блоге.

По словам чиновника, в России уменьшается ежедневный прирост выявленных случаев инфекции, а из больниц выписывается больше людей с коронавирусом, чем поступают.

«Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни», — добавил Собянин.

Он констатировал, что Москва фактически возвращается к обычному ритму жизни. Так, со вторника, 9 июня, в городе уже снимут ряд ограничений.

Ранее стало известно, что самоизоляция и пропускной режим отменяются в Москве со вторника, 9 июня. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России на сегодняшний день составляет 476 658. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 230 688 человек, число летальных случаев возросло до 5971.

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