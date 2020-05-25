В России за сутки выявлено 8946 случаев коронавируса

В России выявили 8946 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении Оперштаба.

Выздоровели за сутки 5499 человек, скончались — 92.

Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 353 427. Выздоровели 118798 человек, скончались 3 633.

Наибольшее число выявленных случаев в Москве (2560) и Московской области (831).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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