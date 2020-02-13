Более 400 российских ученых требуют отменить приговор фигурантам дела «Сети»*

На сервере Scientific.ru более 400 российских ученых и научных журналистов подписали заявление с требованием отменить приговор по делу «Сети»*, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы требуем немедленно отменить приговор по «делу «Сети»*, с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием нашей страны и губителен для ее науки, культуры и образования», — говорится в тексте.

Среди подписавших заявление члены-корреспонденты РАН и преподаватели ведущих ВУЗов.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети»*. Молодые люди обвинялись в создании террористического сообщества и планировании атак во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет. По их словам, признательные показания они давали под пытками, а судебный процесс проводился с грубыми нарушениями закона.

*Сообщество «Сеть» является террористической организацией и запрещено в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

- — Семерых фигурантов дела «Сети»* приговорили к заключению в колонии

— Песков пояснил отказ главы СПЧ комментировать дело «Сети»*