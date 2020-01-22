В Боткинской больнице подтвердили госпитализацию россиянина с подозрением на коронавирус
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Главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге Алексей Яковлев подтвердил, что к ним направили пациента из аэропорта Пулково с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает 78.ru.
«Загрузили в капсулу наши работники, сотрудники больницы Боткина, и везут к нам», — сказал он.
Яковлев добавил, что пациент еще не прибыл в больницу, поэтому более подробную информацию он дать не может.
Ранее стало известно, в аэропорту Санкт-Петербурга госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус, вспышка которого началась в Китае.
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