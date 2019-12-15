СМИ: списанный плавдок затонул в Севастополе
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Списанное судоремонтное сооружение, предназначенное для подъема из воды судна, затонуло в Севастополе, предает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным одного источника, списанный плавдок со списанной подводной лодкой внутри затонули в ночь с 14 на 15 декабря.
«Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — добавил источник.
По словам другого источника, инцидент произошел в Южной бухте Севастополя.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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