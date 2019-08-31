23 человека эвакуированы после пожара в доме в Алтайском крае

В Алтайском крае в городе Бийск в одном из жилых домов произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в результате инцидента два человека пострадали, еще 23 были эвакуированы.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Уточняется, что мужчина и женщина (1964 и 1965 года рождения соответственно) были госпитализированы в больницы. Свыше 20 человек, включая четверых детей, эвакуировали.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за пожара на заводе в Нижнем Новгороде.