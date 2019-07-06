Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что ситуация улучшится к концу месяца.

Минтранс пообещал полностью решить проблему к 15 августа.

Ранее ряд руководителей обслуживающей организации «Шереметьево Хэндлинг» уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту.

Как отмечается, в Шереметьево уже на более чем 200 человек увеличили штат работников, занимающихся обработкой багажа.