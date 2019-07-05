Мечтавшая о выигрыше сотрудница почты украла 21000 лотерейный билетов

В суд было направлено уголовное дело в отношении руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала «Почты России», сообщает РИА «Новости».

5 июля стало известно, что сотрудница почты присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 млн рублей для того, чтобы получить по ним выигрыши.

В отдел, которым руководила женщина, поступили лотерейные билеты для дальнейшей продажи. По правилам она была обязана еженедельно производить закрытие тиража, передавать отчеты по результатам распространения и утилизировать нереализованные билеты, но вместо этого она с декабря 2017 по март 2018 года забрала себе 21 373 лотерейных билета стоимостью по 100 рублей каждый.

Она использовала эти билеты при розыгрыше соответствующих тиражей лотерей и получала по ним выигрыши.