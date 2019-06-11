Колокольцев отправит в отставку двух глав управлений МВД Москвы после дела Голунова

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отставке начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова, сообщает РИА «Новости»

Также Колокольцев попросит об отставке главы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Ранее МВД закрыло дело Ивана Голунова.

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