Поезд застрял в тоннеле московского метро
В тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Солнцевской линии московского метро застрял поезд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По информации источника, инцидент произошел в 18.45. Он уточнил, что в настоящий момент прекращено движение поездов между станциями «Парк Победы» и «Хорошевская» по направлению в центр.
В московском метро в свою очередь заявили, что движения нет на Солнцевской и Большой кольцевой линиях между станциями «Раменки» и «Хорошевская».
Ранее сообщалось, что в тоннеле на оранжевой ветке метро Москвы произошло короткое замыкание.