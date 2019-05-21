Поезд застрял в тоннеле московского метро

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В тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» Солнцевской линии московского метро застрял поезд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации источника, инцидент произошел в 18.45. Он уточнил, что в настоящий момент прекращено движение поездов между станциями «Парк Победы» и «Хорошевская» по направлению в центр.

В московском метро в свою очередь заявили, что движения нет на Солнцевской и Большой кольцевой линиях между станциями «Раменки» и «Хорошевская».

Ранее сообщалось, что в тоннеле на оранжевой ветке метро Москвы произошло короткое замыкание.